Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Лаферофлю мед і лимон (Laferoflu honey and lemon)

ЛАФЕРОФЛЮ МЕД ТА ЛИМОН льодяники з лимонним смаком з медом та прополісом льодяники №16
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Стада
Форма випуску
Льодяники
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки

Лаферофлю мед і лимон інструкція із застосування

Склад

1 льодяник (2,5 г (g)) містить екстракти лікарських рослин.

Активні інгредієнти:

екстракт прополісу сухий (Propolis Сега) — 7,14 мг (mg); олія обліпихи (Hippophae Rhamnoides) -4,76 мг (mg);

допоміжні речовини:

олія лимону; ментол; підсолоджувачі: цукор, мальтоза, мед; ароматизатори: лимон, мед; регулятор кислотності (лимонна кислота Е330), барвник куркумін (Curcumin Е100).

Опис складових продукту:

  • Прополіс — продукт життєдіяльності бджіл, який містить ряд біогенних речовин: ефірні олії, суміш смол, віск, флавоноїди, флавони, похідні коричної кислоти і є сильним антиоксидантом, сприяє захисту клітин від пошкоджуючої дії вільних радикалів, сприяє зниженню окислювального стресу та підсиленню імунітету. Екстракт прополісу виявляє антисептичну (антибактеріальну, противірусну й протигрибкову) дію, сприяє зміцненню капілярів та стимулює обмін речовин.
  • Обліпиха — один з найкращих природних полівітамінних засобів. Містять жирну олію, аскорбінову кислоту (вітамін С), вітаміни В1, В2, Е, каротин, каротиноїди, фолієву кислоту, кверцетин, криптоксантин, ксантофіл, зеаксантин, фізаліії, жирні насичені і ненасичені кислоти (миристинова, пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, ліноленова та інші), цукри, дубильні речовини, органічні кислоти (виннокам'яна, яблучна). Володіє протизапальними, епітелізувальними, бактерицидними властивостями.

Поєднання властивостей прополісу і олії обліпихи служить відмінним засобом для загального зміцнення організму при сезонних простудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та профілактики респіраторних вірусних інфекцій.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°.

Форма випуску

По 8 льодяників у блістері, по 2 блістера у пачці.