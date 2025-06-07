Лаферофлю мед і лимон (Laferoflu honey and lemon)
Лаферофлю мед і лимон інструкція із застосування
Склад
1 льодяник (2,5 г (g)) містить екстракти лікарських рослин.
Активні інгредієнти:
екстракт прополісу сухий (Propolis Сега) — 7,14 мг (mg); олія обліпихи (Hippophae Rhamnoides) -4,76 мг (mg);
допоміжні речовини:
олія лимону; ментол; підсолоджувачі: цукор, мальтоза, мед; ароматизатори: лимон, мед; регулятор кислотності (лимонна кислота Е330), барвник куркумін (Curcumin Е100).
Опис складових продукту:
- Прополіс — продукт життєдіяльності бджіл, який містить ряд біогенних речовин: ефірні олії, суміш смол, віск, флавоноїди, флавони, похідні коричної кислоти і є сильним антиоксидантом, сприяє захисту клітин від пошкоджуючої дії вільних радикалів, сприяє зниженню окислювального стресу та підсиленню імунітету. Екстракт прополісу виявляє антисептичну (антибактеріальну, противірусну й протигрибкову) дію, сприяє зміцненню капілярів та стимулює обмін речовин.
- Обліпиха — один з найкращих природних полівітамінних засобів. Містять жирну олію, аскорбінову кислоту (вітамін С), вітаміни В1, В2, Е, каротин, каротиноїди, фолієву кислоту, кверцетин, криптоксантин, ксантофіл, зеаксантин, фізаліії, жирні насичені і ненасичені кислоти (миристинова, пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева, ліноленова та інші), цукри, дубильні речовини, органічні кислоти (виннокам'яна, яблучна). Володіє протизапальними, епітелізувальними, бактерицидними властивостями.
Поєднання властивостей прополісу і олії обліпихи служить відмінним засобом для загального зміцнення організму при сезонних простудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів та профілактики респіраторних вірусних інфекцій.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25°.
Форма випуску
По 8 льодяників у блістері, по 2 блістера у пачці.