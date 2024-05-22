Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиАмаваг (Amavag) Амаваг (Amavag) (348287) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 10 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Монфарм Форма випуску Супозиторії Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 10.3. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системи