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Амкесол фіто (Amkesol fito) (348009) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Амкесол фіто (Amkesol fito)
Ціна в місті Київ
від 80,50 грн
Без рецепта
20 шт від 80,50 грн 30 шт Немає в наявності
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки для розсмоктування
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/39279 від 17.09.2018

Амкесол фіто інструкція із застосування

Склад

Декстроза, кислота аскорбінова, полівінілпіролідон, солодки екстракт, імбиру коріння, хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс, аеросил, магнію стеарат.

Антисептичний засіб для місцевого застосування, активний проти бактерій та мікроорганізмів у ротовій порожнині та горлі. Компоненти Амкесол Фіто полегшують кашель, сухість та подразнення горла.

Солодка гола містить активні речовини, які обумовлюють багатосторонню дію - протизапальну, відхаркувальну, антигістамінну, противиразкову. Відхаркувальна дія солодки пов'язана з вмістом гліциризину, що посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Спазмолітична дія засобу на гладенькі м'язи дихальних шляхів  зумовлена присутністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є ліквіритозид; стероїдні сполуки, що містяться у солодці, близькі за своєю будовою до глюкокортикостероїдів. Їх наявність забезпечує антигістамінний, протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект.

Імбир лікарський має протизапальні, антиоксидантні, зігріваючі властивості. До його складу входять фенолоподібні речовини - гінгерол, цинеол, борнеол, які мають антисептичні, антимікрбні та відхаркувальні властивості.

Хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс - це екстракт з 15-ти рослин, отриманий по унікальній технології. Має специфічну противірусну, антибактеріальну, відхаркувальну та протизапальну активність, що дозволяє використовувати його в комплексному лікуванні респіраторних  захворювань. 

Спосіб застосування

3-5 таблеток  на день (тримати у роті до повного розсмоктування).

Протипоказання

Не рекомендується застосовувати дітям до 12 років, людям із захворюванням на цукровий діабет. У разі підвищеної чутливості до засобу, застосування слід припинити.

Умови зберігання

У захищеному від світла місці при температурі від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності

24 місяці.

Амкесол фіто
Амкесол фіто таблетки для розсмоктування, №20
від 80,50 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
Амкесол фіто
Амкесол фіто таблетки для розсмоктування, №20
від 80,50 грн
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