Декстроза, кислота аскорбінова, полівінілпіролідон, солодки екстракт, імбиру коріння, хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс, аеросил, магнію стеарат.

Антисептичний засіб для місцевого застосування, активний проти бактерій та мікроорганізмів у ротовій порожнині та горлі. Компоненти Амкесол Фіто полегшують кашель, сухість та подразнення горла.

Солодка гола містить активні речовини, які обумовлюють багатосторонню дію - протизапальну, відхаркувальну, антигістамінну, противиразкову. Відхаркувальна дія солодки пов'язана з вмістом гліциризину, що посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Спазмолітична дія засобу на гладенькі м'язи дихальних шляхів зумовлена присутністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є ліквіритозид; стероїдні сполуки, що містяться у солодці, близькі за своєю будовою до глюкокортикостероїдів. Їх наявність забезпечує антигістамінний, протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект.

Імбир лікарський має протизапальні, антиоксидантні, зігріваючі властивості. До його складу входять фенолоподібні речовини - гінгерол, цинеол, борнеол, які мають антисептичні, антимікрбні та відхаркувальні властивості.

Хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс - це екстракт з 15-ти рослин, отриманий по унікальній технології. Має специфічну противірусну, антибактеріальну, відхаркувальну та протизапальну активність, що дозволяє використовувати його в комплексному лікуванні респіраторних захворювань.