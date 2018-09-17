Амкесол фіто (Amkesol fito) (348009) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Амкесол фіто інструкція із застосування
Склад
Декстроза, кислота аскорбінова, полівінілпіролідон, солодки екстракт, імбиру коріння, хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс, аеросил, магнію стеарат.
Антисептичний засіб для місцевого застосування, активний проти бактерій та мікроорганізмів у ротовій порожнині та горлі. Компоненти Амкесол Фіто полегшують кашель, сухість та подразнення горла.
Солодка гола містить активні речовини, які обумовлюють багатосторонню дію - протизапальну, відхаркувальну, антигістамінну, противиразкову. Відхаркувальна дія солодки пов'язана з вмістом гліциризину, що посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Спазмолітична дія засобу на гладенькі м'язи дихальних шляхів зумовлена присутністю флавонових сполук, серед яких найактивнішим є ліквіритозид; стероїдні сполуки, що містяться у солодці, близькі за своєю будовою до глюкокортикостероїдів. Їх наявність забезпечує антигістамінний, протизапальний (кортикостероїдоподібний) ефект.
Імбир лікарський має протизапальні, антиоксидантні, зігріваючі властивості. До його складу входять фенолоподібні речовини - гінгерол, цинеол, борнеол, які мають антисептичні, антимікрбні та відхаркувальні властивості.
Хлорофіло-каротиноїдний екстракт-комплекс - це екстракт з 15-ти рослин, отриманий по унікальній технології. Має специфічну противірусну, антибактеріальну, відхаркувальну та протизапальну активність, що дозволяє використовувати його в комплексному лікуванні респіраторних захворювань.
Спосіб застосування
3-5 таблеток на день (тримати у роті до повного розсмоктування).
Протипоказання
Не рекомендується застосовувати дітям до 12 років, людям із захворюванням на цукровий діабет. У разі підвищеної чутливості до засобу, застосування слід припинити.
Умови зберігання
У захищеному від світла місці при температурі від 5 °С до 25 °С.
Термін придатності
24 місяці.