Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тілаДієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організміБілайт (B-lite) Білайт (B-lite) (347929) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 397,50 грн Без рецепта 30 шт, 0,4 г від 397,50 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каміла-Фарма Форма випуску Капсули Дозування 0,4 г Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі