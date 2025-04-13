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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Євро-біотик жерміна (Euro-biotic germina)
2 препарати
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ЄВРО-БІОТИК ЖЕРМІНА
Капсули №20
Алліанз Біосайнсіз
від
139,96
грн
в 2 аптеках
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ЄВРО-БІОТИК ЖЕРМІНА
Порошок для приготування оральної суспензії пакетик №15
Алліанз Біосайнсіз
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор. д/п орал. сусп.
Пакування
пакетик
Кількість штук в упаковці
15
20
Ціни в
Київ
від
139,96
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Алліанз Біосайнсіз
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
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