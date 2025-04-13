Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Євро-біотик жерміна (Euro-biotic germina)

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ЄВРО-БІОТИК ЖЕРМІНА
ЄВРО-БІОТИК ЖЕРМІНА
Капсули №20
Алліанз Біосайнсіз
від 139,96 грн
в 2 аптеках
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ЄВРО-БІОТИК ЖЕРМІНА
ЄВРО-БІОТИК ЖЕРМІНА
Порошок для приготування оральної суспензії пакетик №15
Алліанз Біосайнсіз
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 139,96 грн
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Характеристики
Виробник
Алліанз Біосайнсіз
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки