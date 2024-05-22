Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки для нормалізації водно-сольового балансуГідросан (Hydrosan) Гідросан (Hydrosan) (347896) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 5 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Джейсон Фармасьютикалс Лтд Форма випуску Порошок для орального розчину Кількість штук в упаковці 5 шт. Дієтичні добавки 2.7 Дієтичні добавки для нормалізації водно-сольового балансу