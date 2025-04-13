Київ
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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Євро-біотик кідс (Euro-biotic kids)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Таблетс (Індія) Лімітед
Форма випуску
Порошок для оральної суспензії
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
5 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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