Ланофлан крем для ніг (Lanoflan feet cream)
Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
41 г
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/12912 від 26.03.2018
Ланофлан крем для ніг інструкція із застосування
Склад
Вода очищена, пропіленгліколь, розчин натрію гідроксиду, ізопропілміристат, вазелін, полісорбат, спирт стеариловий, спирт цетиловий, ланолін безводний, цетилпальмітат, сорбітана стеарат, спирт бензиловий, алантоїн, олія Алое Вера, олія Ши, олія гранату, екстракт календули, запашка.
Спосіб застосування
Невелику кількість крему нанести тонким шаром на шкіру по мірі необхідності.
Умови зберігання
При температурі від 5 до 25 °С.
Термін придатності
24 місяці.
Упаковка
41 г.
ДСТУ 4765:2007