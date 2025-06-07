Засоби з догляду за шкірою ніг

Ланофлан крем для ніг (Lanoflan feet cream)

ЛАНОФЛАН КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ 41 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
41 г
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/12912 від 26.03.2018

Ланофлан крем для ніг інструкція із застосування

Склад

Вода очищена, пропіленгліколь, розчин натрію гідроксиду, ізопропілміристат, вазелін, полісорбат, спирт стеариловий, спирт цетиловий, ланолін безводний,  цетилпальмітат, сорбітана стеарат, спирт бензиловий, алантоїн, олія Алое Вера, олія Ши, олія гранату,  екстракт календули, запашка.

Спосіб застосування

Невелику кількість крему нанести тонким шаром на шкіру по мірі необхідності.

Умови зберігання

При температурі від 5 до 25 °С. 

Термін придатності

24 місяці.

Упаковка

41 г.

ДСТУ 4765:2007