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Олівець діамантовий зелений (Pencil brilliant green)
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від
12,42
грн
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Характеристики
Виробник
Исток-Плюс
Форма випуску
Олівець
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1 %
Об'єм
5 мл
Медичні вироби
Інші ВМП
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
12,42
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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