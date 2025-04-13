Дитячі зубні щітки

Зубна щітка дитяча Колгейт Барбі (Toothbrush for kids Colgate Barbie)

ЗУБНА ЩІТКА ДИТЯЧА COLGATE БАРБІ для дітей від 5 років №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 85,00 грн
В 1 аптеці інших міст
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive Company
Форма випуску
Для дітей
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби