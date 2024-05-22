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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуДольче веро бомба для ванн (Dolce vero bath bomb)

Дольче веро бомба для ванн (Dolce vero bath bomb) (345278) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дольче веро бомба для ванн (Dolce vero bath bomb)
Ціна в місті Київ
від 23,00 грн
Без рецепта
1 шт від 23,00 грн 1 шт від 23,50 грн 1 шт від 23,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Dolce vero
Вага
75 г
Косметичні засоби
11 Засоби для ванни та душу