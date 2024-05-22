Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуДольче веро бомба для ванн (Dolce vero bath bomb) Дольче веро бомба для ванн (Dolce vero bath bomb) (345278) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 23,00 грн Без рецепта 1 шт від 23,00 грн 1 шт від 23,50 грн 1 шт від 23,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Аква Косметикс Груп Форма випуску Dolce vero Вага 75 г Косметичні засоби 11 Засоби для ванни та душу