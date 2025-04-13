Фармакодинаміка.

Ровахол інгібує активність ГМГ-КоА-редуктази, ключового ферменту синтезу холестерину (який є головним компонентом жовчних каменів) тим самим знижуючи його вміст в клітинах печінки. Ровахол сприяє розчиненню та руйнуванню, а також виведенню жовчних каменів. Препарат збільшує вироблення жовчі та розслабляє жовчні протоки, виявляючи спазмолітичний ефект щодо гладкої мускулатури. Це зменшує болісні спазми жовчних шляхів. Окрім того препарат сприяє легкому виведенню жовчних каменів разом з жовчю. Ровахол виявляє широкий спектр антибактеріальної та протигрибкової активності.

Фармакокінетика.

Окремі компоненти препарату добре всмоктуються та метаболізуються в печінці (реакція глюкуронідації) виводяться з жовчю та сечею.