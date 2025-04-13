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Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Кодалі молочко для зняття макіяжу (Caudalie milk make-up remover)
2 препарати
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КОДАЛІ НІЖНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
228 200 мл №1
Caudalie
від
740,00
грн
в 4 аптеках
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КОДАЛІ НІЖНЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
229 100 мл №1
Caudalie
від
519,00
грн
в 4 аптеках
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Форма випуску
228
229
Пакування
100 мл
200 мл
Ціни в
Київ
від
519,00
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
228
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
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