Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Insight conditioner for colored hair (Інсайт кондиціонер для фарбованого волосся) Insight conditioner for colored hair (Інсайт кондиціонер для фарбованого волосся) (343172) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 248,23 грн Без рецепта 1 шт від 248,23 грн 1 шт від 242,62 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ELEY s.r.l. Об'єм 400 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)