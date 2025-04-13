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Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Кодалі піна для зняття макіяжу (Caudalie foam make-up remover)
2 препарати
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КОДАЛІ ПІНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
232 150 мл №1
Caudalie
від
740,00
грн
в 5 аптеках
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КОДАЛІ ПІНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
234 50 мл №1
Caudalie
від
519,00
грн
в 5 аптеках
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Форма випуску
232
234
Пакування
50 мл
150 мл
Ціни в
Київ
від
519,00
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
232
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
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