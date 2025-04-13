Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя

Кодалі піна для зняття макіяжу (Caudalie foam make-up remover)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
Сортування: По популярності
КОДАЛІ ПІНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
КОДАЛІ ПІНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
232 150 мл №1
Caudalie
від 740,00 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
КОДАЛІ ПІНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
КОДАЛІ ПІНКА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ
234 50 мл №1
Caudalie
від 519,00 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 519,00 грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
232
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби