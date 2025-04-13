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Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
Гель-змазка інтимна Дюрекс плей (Intimate gel-lubricant Durex play)
2 препарати
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ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY
50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
116,40
грн
в 190 аптеках
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ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX® PLAY WARMING
50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
160,99
грн
в 19 аптеках
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Ціни в
Київ
від
116,40
грн
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Характеристики
Виробник
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
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