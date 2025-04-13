Отикс плюс (Otix plus)
Отикс плюс інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: phenazone, lidocaine hydrochloride, nitrofurazone;
1 г крапель вушних, розчин, містить феназону 70 мг, лідокаїну гідрохлориду 25 мг, нітрофуразону 2 мг;
допоміжна речовина: гліцерин.
Лікарська форма
Краплі вушні, розчин.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий в’язкий розчин жовтого кольору із зеленуватим відтінком.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються в отології.
Код АТХ S02D A30.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Терапевтичний ефект лікарського засобу Отикс Плюс обумовлений протизапальною дією феназону, антибактеріальною дією нітрофуразону і місцевоанестезуючою дією лідокаїну гідрохлориду. Нітрофуразон є антисептиком, що має антибактеріальну дію.
Активний відносно різних грампозитивних і грамнегативних бактерій.
Феназон має протизапальну, болезаспокійливу і жарознижувальну дію. Механізм дії пов’язаний з пригніченням синтезу простагландинів внаслідок інгібування активності циклооксигенази.
Лідокаїну гідрохлорид — це місцевий анестетик. Він блокує передачу нервових імпульсів, в тому числі больових, вздовж нервових волокон до їх закінчень. Внаслідок деполяризації і інгібування іонного обміну поступово зникає почуття болю, свербіж у місці застосування.
Фармакокінетика.
У зв’язку з незначним системним всмоктуванням рутинні фармакокінетичні дослідження місцевої дії феназону не проводились. Болезаспокійливий ефект, пов’язаний з пригніченням синтезу медіаторів болю переважно в центральній нервовій системі, настає в міру всмоктування препарату. Препарат призначений для місцевого застосування, і всмоктуваність нітрофуразону незначна. При системному всмоктуванні легко проходить через гістогематичні бар’єри і рівномірно розподіляється в рідинах і тканинах. Основним шляхом перетворення в організмі є відновлення нітрогрупи. Виділяється нирками і частково з жовчю. Лідокаїн не проникає через неушкоджену шкіру і порівняно ефективно діє через слизову оболонку. Дія Отиксу Плюс починається через 5–10 хвилин після закапування і триває до 2–5 годин. Більша частина препарату виділяється в незміненому вигляді з вушною сіркою.
Показання
Препарат місцевого застосування для симптоматичного лікування болю і запалення при неперфоративному гострому середньому отиті.
Протипоказання
Гіперчутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу або до амідних місцевоанестезуючих препаратів. Перфорація барабанної перетинки травматичного або інфекційного походження (див. розділ «Особливі заходи безпеки»).
Алергічні дерматози.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Анестетичний ефект лідокаїну гідрохлориду посилюється та подовжується при одночасному застосуванні судинозвужувальних засобів, таких як адреналін і норадреналін; анальгетиків і транквілізаторів. Активність лідокаїну гідрохлориду значно зменшується в кислому середовищі. При комбінованій терапії із саліцилатами та сульфонамідами може спостерігатися зменшення протимікробного і анестезувального ефекту препарату. У зв’язку з можливою взаємодією інші лікарські засоби необхідно застосовувати не менш як через 15 хвилин після закапування у вухо Отиксу Плюс.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані відсутні.
Спосіб застосування та дози
Дітям у віці від 4 років — по 2–3 краплі 2–3 рази на добу.
Для того, щоб запобігти неприємним відчуттям у результаті контакту шкіри слухового проходу з холодним розчином, слід зігріти флакон до температури тіла (37 °С) у руці перед застосуванням лікарського засобу. Для закапування слід нахилити голову на бік у здорову сторону, відтягнути вушну раковину назад і вверх та повільно закапати розчин. Пацієнт повинен сидіти з нахиленою головою 2–3 хвилини. Курс лікування не повинен перевищувати 7 днів.
Діти
Застосовують дітям у віці від 4 років.
Передозування
Симптоми передозування можуть виникнути при застосуванні препарату у пацієнтів з перфорацією барабанної перетинки: запаморочення, загальна слабкість, збудження, порушення дихання, судоми, нудота, блювота.
Лікування: промивання середнього вуха фізіологічним розчином, при необхідності — барбітурати, кофеїн, нітрогліцерин.
Побічні реакції
З боку органів слуху та рівноваги: місцеві реакції: алергічні реакції, включаючи подразнення, гіперемію зовнішнього слухового проходу, свербіж, шкірні висипи, контактний дерматит, відчуття печіння.
При проникненні у внутрішнє вухо у разі раптової перфорації можливі запаморочення, нудота, ністагм, пов’язані із всмоктуванням препарату через слизову оболонку.
В разі появи симптомів алергічної реакції слід припинити застосування лікарського засобу.
Термін придатності
3 роки. Термін придатності після першого відкриття флакона — 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Флакон необхідно зберігати щільно закритим.
Упаковка
По 5 г або по 15 г у пластиковому флаконі; по 1 флакону в картонній коробці.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ТОВ «Арпімед».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Республіка Вірменія, Котайкська обл., м. Абовян, 2-й мікрорайон, буд. 19.