Фармакодинаміка.

Терапевтичний ефект лікарського засобу Отикс Плюс обумовлений протизапальною дією феназону, антибактеріальною дією нітрофуразону і місцевоанестезуючою дією лідокаїну гідрохлориду. Нітрофуразон є антисептиком, що має антибактеріальну дію.

Активний відносно різних грампозитивних і грамнегативних бактерій.

Феназон має протизапальну, болезаспокійливу і жарознижувальну дію. Механізм дії пов’язаний з пригніченням синтезу простагландинів внаслідок інгібування активності циклооксигенази.

Лідокаїну гідрохлорид — це місцевий анестетик. Він блокує передачу нервових імпульсів, в тому числі больових, вздовж нервових волокон до їх закінчень. Внаслідок деполяризації і інгібування іонного обміну поступово зникає почуття болю, свербіж у місці застосування.

Фармакокінетика.

У зв’язку з незначним системним всмоктуванням рутинні фармакокінетичні дослідження місцевої дії феназону не проводились. Болезаспокійливий ефект, пов’язаний з пригніченням синтезу медіаторів болю переважно в центральній нервовій системі, настає в міру всмоктування препарату. Препарат призначений для місцевого застосування, і всмоктуваність нітрофуразону незначна. При системному всмоктуванні легко проходить через гістогематичні бар’єри і рівномірно розподіляється в рідинах і тканинах. Основним шляхом перетворення в організмі є відновлення нітрогрупи. Виділяється нирками і частково з жовчю. Лідокаїн не проникає через неушкоджену шкіру і порівняно ефективно діє через слизову оболонку. Дія Отиксу Плюс починається через 5–10 хвилин після закапування і триває до 2–5 годин. Більша частина препарату виділяється в незміненому вигляді з вушною сіркою.