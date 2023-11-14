Екзік (Exik) (342752) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Екзік інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Екзік — протигрибковий засіб класу аліламінів. Його активним компонентом є нафтифіну гідрохлорид, механізм дії якого пов’язаний з інгібуванням дії ергостеролу.
Нафтифін активний щодо дерматофітів, таких як трихофітон, епідермофітон і мікроспорум, дріжджових (Candida), пліснявих (Aspergillus) та інших грибів (наприклад Sporothrix schenckii). Щодо дерматофітів і аспергіл нафтифін in vitro чинить фунгіцидну дію, щодо дріжджових грибів — виявляє фунгіцидну або фунгістатичну активність залежно від штаму мікроорганізму.
Екзік виявляє також антибактеріальну активність щодо грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів, які можуть спричиняти вторинні бактеріальні інфекції поряд з мікотичними ураженнями.
Крім того, препарат має потужні протизапальні властивості.
Фармакокінетика. Нафтифіну гідрохлорид швидко абсорбується та утворює стійкі протигрибкові концентрації в різних шарах шкіри. Близько 4% нанесеної на шкіру дози абсорбується, тому системний вплив діючої речовини дуже низький. Тільки слідові кількості нафтифіну виявляються у плазмі крові та сечі. Діюча речовина майже повністю метаболізується; метаболіти не мають протигрибкової активності та виводяться з калом і сечею. T½ — 2–4 доби.
Показання Екзік
місцеве лікування грибкових інфекцій, спричинених чутливими до нафтифіну патогенами:
грибкові інфекції шкіри та шкірних складок;
міжпальцеві мікози;
грибкові інфекції нігтів;
шкірні кандидози;
висівкоподібний лишай,
запальні дерматомікози, що супроводжуються свербежем або без нього.
Протипоказання
крем або розчин нашкірний Екзік слід наносити на уражену поверхню шкіри та сусідні з нею ділянки 1 раз на добу після її ретельного очищення та висушення, захоплюючи приблизно 1 см здорової ділянки шкіри по краях зони ураження.
Тривалість лікування: при дерматомікозах — 2–4 тиж (у разі необхідності — до 8 тиж); при кандидозах — 4 тиж; при інфекціях нігтів — до 6 міс.
При грибкових захворюваннях нігтів препарат рекомендується застосовувати 2 рази на добу. Перед першим застосуванням необхідно максимально видалити уражену частину нігтя ножицями або пилкою для нігтів (для полегшення цієї процедури за рекомендацією лікаря нігті можна обробити спеціальним розм’якшувальним засобом).
Для запобігання рецидивам лікування препаратом слід продовжувати не менше 2 тиж після зникнення основних симптомів захворювання.
Діти. Даних щодо ефективності та безпеки застосування препарату у дітей недостатньо, тому не рекомендується призначати Екзік пацієнтам цієї вікової категорії.
Побічна дія
частота побічних реакцій визначається таким чином: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), рідко (≥1/10 000, <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), частота невідома (неможливо розрахувати за наявними даними).
Загальні порушення: частота невідома — у поодиноких випадках можуть виявлятися місцеві реакції: сухість шкіри, почервоніння та відчуття печіння, еритема, свербіж, місцеве подразнення.
Особливості застосування
препарат застосовувати при захворюванні нігтів та шкіри лише зовнішньо!
Крем містить цетиловий та стеариловий спирт, що може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).
Розчин нашкірний містить етанол, тому слід уникати потрапляння розчину в очі та на відкриті рани, а також пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані щодо застосування нафтифіну у вагітних відсутні або обмежені. Результати досліджень на тваринах не вказують на існування прямого або опосередкованого шкідливого впливу препарату на репродуктивну функцію. Препарат можна застосовувати в період вагітності або годування груддю лише в разі крайньої необхідності після ретельної оцінки співвідношення користь/ризик, яке визначає лікар.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
дослідження щодо взаємодії не проводили.
Передозування
гостре передозування при місцевому застосуванні нафтифіну не виявлено.
Системна інтоксикація при зовнішньому застосуванні препарату малоймовірна, оскільки незначна кількість діючої речовини всмоктується через шкіру.
У разі випадкового проковтування препарату слід розпочати симптоматичне лікування.
Умови зберігання
крем: при температурі не вище 30 °С. Не заморожувати.
Розчин нашкірний: при температурі не вище 30 °С. Після відкриття флакона розчин зберігати 6 міс при температурі не вище 25 °С.