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Ватні диски Вінтагем (Cotton disks Vintagen) (342468) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ватні диски Вінтагем (Cotton disks Vintagen)
Ціна в місті Київ
від 57,23 грн
Без рецепта
150 шт від 57,23 грн 120 шт від 35,00 грн 100 шт від 53,00 грн 150 шт від 37,00 грн
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В наявності в 134 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
150 шт.
Косметичні засоби
12.2. Ватні диски