Косметичні засобиПредмети гігієниВатні дискиВатні диски Вінтагем (Cotton disks Vintagen) Ватні диски Вінтагем (Cotton disks Vintagen) (342468) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 57,23 грн Без рецепта 150 шт від 57,23 грн 120 шт від 35,00 грн 100 шт від 53,00 грн 150 шт від 37,00 грн Більше +1 В наявності в 134 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ipek Idrofil Pamuk San.Ve.Tic.As Кількість штук в упаковці 150 шт. Косметичні засоби 12.2. Ватні диски