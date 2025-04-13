Середньої жорсткості

Зубна щітка Аквафреш інтенс клін (Toothbrush Aquafresh intense clean)

ЗУБНА ЩІТКА AQUAFRESH® INTENSE CLEAN MEDIUM №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 93,80 грн
В 6 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби