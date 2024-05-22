Дорослим по 1 таблетці 1 раз на день під час їжі, розчинивши таблетку в склянці (200 мл) води. Тривалість прийому — 1 місяць. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.