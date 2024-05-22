Доппельгерц бьюті спорт леді L-карнітин + біотин (Doppelherz beauty sport lady L-carnitine + biotin) (341744) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 180,42 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Таблетки шипучі
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
Доппельгерц бьюті спорт леді L-карнітин + біотин інструкція із застосування
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 таблетці 1 раз на день під час їжі, розчинивши таблетку в склянці (200 мл) води. Тривалість прийому — 1 місяць. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів продукту, вагітність, годування груддю, схильність до розладів функції кишечника. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.
Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 ° С. Зберігати в місці, недоступному для дітей.
Форма випуску
Шипучі таблетки, 15 таблеток.