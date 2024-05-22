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Доппельгерц бьюті спорт леді L-карнітин + біотин (Doppelherz beauty sport lady L-carnitine + biotin) (341744) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц бьюті спорт леді L-карнітин + біотин (Doppelherz beauty sport lady L-carnitine + biotin)
Ціна в місті Київ
від 180,42 грн
Без рецепта
15 шт від 180,42 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки шипучі
Кількість штук в упаковці
15 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот

Доппельгерц бьюті спорт леді L-карнітин + біотин інструкція із застосування

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці 1 раз на день під час їжі, розчинивши таблетку в склянці (200 мл) води. Тривалість прийому — 1 місяць. Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів продукту, вагітність, годування груддю, схильність до розладів функції кишечника. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 ° С. Зберігати в місці, недоступному для дітей.

Форма випуску

Шипучі таблетки, 15 таблеток.

ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТІ SPORT LADY L-КАРНІТИН + БІОТИН
ДОППЕЛЬГЕРЦ® БЬЮТІ SPORT LADY L-КАРНІТИН + БІОТИН таблетки шипучі, №15
від 180,42 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬГЕРЦ БЬЮТІ SPORT LADY L-КАРНІТИН + БІОТИН
ДОППЕЛЬГЕРЦ® БЬЮТІ SPORT LADY L-КАРНІТИН + БІОТИН таблетки шипучі, №15
від 180,42 грн
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