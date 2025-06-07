Bacillus coagulans ( Lactobacillus sporogenes) спороутворюючі бактерії, стійкі до дії антибіотиків. Пробіотики на основі Bacillus coagulans не лише не пригнічують нормальну флору кишечника, але і сприяють її відновленню при придушенні антибіотиками або в літньому віці.

Здатність відновлювати екологічний баланс кишкової мікрофлори пов’язана з тією обставиною, що B. coagulans пригнічує розмноження патогенної мікрофлори: Salmonella typhosa, Salmonella schottmuelleri, Shigella dysenteriae, Shigella paradysenteriae, Clostridium difficile, Streptococcus.

L.sporogenes покращує травлення. Вона виділяє протеїнази, що розщеплюють білки до поліпептидів; поліпептідази, що розщеплюють поліпептиди до амінокислот; ліпази, що розщеплюють тригліцериди до жирних кислот. Розщеплення білків і ліпідів до більш простих компонентів робить їжу більш легкозасвоюваною, що особливо корисно для реконвалесцентов (що видужують) і літніх людей. Bacillus coagulans збільшує активність β-галактозидази (лактази) і лактатдегідрогенази — ферментів, що перетворюють лактозу в молочну кислоту і здійснюють її подальший метаболізм, тобто покращує перетравлення лактози.

Одна з головних переваг цих бактерій те, що вони не порушують природний мікробіоценоз кишечника, який формувався протягом усього життя конкретної людини.

Лактоза являє собою дисахарид, тобто складається з двох молекул простих цукрів (моноцукрів) глюкози і галактози. При попаданні в травний тракт людини під впливом ферменту лактази вуглевод розпадається на ці мінімальні структурні одиниці (моноцукри), які всмоктуються в кров через стінку кишечника і використовуються клітинами для здійснення обмінних процесів.