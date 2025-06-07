Лактофарм (Lactofarm)
Лактофарм інструкція із застосування
Показання до застосування
Джерело лактобактерій; сприяє нормалізації мікрофлори кишечника, покращенню функціонування шлунково-кишкового тракту та обміну речовин.
Склад
Склад капсули: Bacillus coagulans (Lactobacillus sporogenes) — 0,325 мг (325 млн. або 0,325 х 109спор лактобактерій), лактоза — 399,675 мг;
склад саше: Bacillus coagulans (Lactobacillus sporogenes) — 0,325 мг (325 млн. або 0,325 х 109 спор лактобактерій), лактоза —1999,675 мг.
Опис діючих речовин
Bacillus coagulans ( Lactobacillus sporogenes) спороутворюючі бактерії, стійкі до дії антибіотиків. Пробіотики на основі Bacillus coagulans не лише не пригнічують нормальну флору кишечника, але і сприяють її відновленню при придушенні антибіотиками або в літньому віці.
Здатність відновлювати екологічний баланс кишкової мікрофлори пов’язана з тією обставиною, що B. coagulans пригнічує розмноження патогенної мікрофлори: Salmonella typhosa, Salmonella schottmuelleri, Shigella dysenteriae, Shigella paradysenteriae, Clostridium difficile, Streptococcus.
L.sporogenes покращує травлення. Вона виділяє протеїнази, що розщеплюють білки до поліпептидів; поліпептідази, що розщеплюють поліпептиди до амінокислот; ліпази, що розщеплюють тригліцериди до жирних кислот. Розщеплення білків і ліпідів до більш простих компонентів робить їжу більш легкозасвоюваною, що особливо корисно для реконвалесцентов (що видужують) і літніх людей. Bacillus coagulans збільшує активність β-галактозидази (лактази) і лактатдегідрогенази — ферментів, що перетворюють лактозу в молочну кислоту і здійснюють її подальший метаболізм, тобто покращує перетравлення лактози.
Одна з головних переваг цих бактерій те, що вони не порушують природний мікробіоценоз кишечника, який формувався протягом усього життя конкретної людини.
Лактоза являє собою дисахарид, тобто складається з двох молекул простих цукрів (моноцукрів) глюкози і галактози. При попаданні в травний тракт людини під впливом ферменту лактази вуглевод розпадається на ці мінімальні структурні одиниці (моноцукри), які всмоктуються в кров через стінку кишечника і використовуються клітинами для здійснення обмінних процесів.
Спосіб застосування
Дітям з 6 до 14 років приймати по 1 саше два рази на день, дорослим і дітям з 14 років — по 1–2 капсули два рази на день. Приймати за 40 хвилин до вживання їжі. Курс прийому — до 2 тижнів, в подальшому термін застосування необхідно узгодити з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 6 років, вагітність, період лактації.
Форма випуску
Капсули по 400 мг № 30; саше по 2,0 г № 10.
Термін придатності
24 місяці.