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БІОСПОРИН (341518) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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БІОСПОРИН
Ціна в місті Київ
від 303,01 грн
Без рецепта
10 шт від 303,01 грн 10 шт від 214,35 грн
В наявності в 56 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок ліофілізований
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/28862 від 02.07.2015

БІОСПОРИН інструкція із застосування

Форма випуску

Порошок для оральної суспензії. Код АТС A07FA50**. Антидіарейні мікробні препарати.

Протипоказання

Не встановлено.

Особливості застосування

Розведений препарат зберіганню не підлягає.

Термін придатності

З роки.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник

ПрАТ «БІОФАРМА».

Біоспорин
Біоспорин порошок ліофілізований флакон, №10
від 303,01 грн
В наявності в 56 аптеках
Ціни в аптеках
Біоспорин
Біоспорин порошок ліофілізований флакон, №10
від 303,01 грн
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