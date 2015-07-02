БІОСПОРИН (341518) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 303,01 грн
Без рецепта
Виробник
ФЗ "Біофарма"
Форма випуску
Порошок ліофілізований
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/28862 від 02.07.2015
БІОСПОРИН інструкція із застосування
Форма випуску
Порошок для оральної суспензії. Код АТС A07FA50**. Антидіарейні мікробні препарати.
Протипоказання
Не встановлено.
Особливості застосування
Розведений препарат зберіганню не підлягає.
Термін придатності
З роки.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Виробник
ПрАТ «БІОФАРМА».
Біоспорин порошок ліофілізований флакон, №10
від 303,01 грн