живі ліофілізовані бактерії штаму Lactobacillus rhamnosus GG у складі дієтичної добавки Лінекс® Комплекс сприяють відновленню рівноваги інтестинальної мікробіоти людини.

Лактобактерії не мають патогенних властивостей і є частиною нормальної кишкової мікрофлори; позитивно впливають на епітеліоцити, покращуючи бар’єрну функцію та структурні характеристики стінки кишечнику; утримують у нормальному діапазоні значення рН у кишечнику, тим самим підтримуючи активність травних ензимів; перешкоджають зростанню хвороботворних мікроорганізмів, впливають на кишкову перистальтику та активізують імунітет.

Розлад фізіологічної рівноваги інтестинальної мікрофлори виникає під впливом збудників інфекцій травного тракту (бактеріальної або вірусної природи, у тому числі ротавірусів), антибіотико- та хіміотерапії, порушень циркадних ритмів, раціону та характеру харчування, зміни географічних і кліматичних умов та впливу стресів.

Порушення природного балансу кишкової мікрофлори пов’язане з абдомінальним дискомфортом, підвищеним газоутворенням у кишечнику, розладом стулу, а також зниженням імунної відповіді та шкірними алергічними проявами (у тому числі розвитком атопічного дерматиту).

Lactobacillus rhamnosus GG є одним із найбільш вивчених штамів пробіотиків. Результати досліджень підтверджують його позитивний ефект щодо роботи травного тракту та імунної відповіді організму, результативного попередження розвитку у дітей та дорослих діареї, пов’язаної із застосуванням антибіотиків, а також безпеку та хорошу переносимість.

Lactobacillus rhamnosus GG позитивно впливає на інтестинальний імунітет за рахунок поліпшення фагоцитарної активності лейкоцитів, збільшення секреції IgA та інших імуноглобулінів клітинами слизової оболонки кишечнику, стимуляції локального вивільнення інтерферонів. Lactobacillus rhamnosus GG має також протизапальні та антиапоптозні властивості.

Здатність протидіяти кислотності шлункового соку та агресивному впливу солей жовчі сприяє високій виживаності Lactobacillus rhamnosus GG у ШКТ після перорального введення. Наявність у клітинній оболонці екзополісахаридів та специфічних адгезивних ворсинок обумовлюють колонієстимулювальні та адгезивні властивості Lactobacillus rhamnosus GG та добру стійкість штаму в кишечнику.

Позитивний вплив на організм пробіотика Lactobacillus rhamnosus GG підтримується за допомогою вітамінів групи В — тіаміну (В 1 ), рибофлавіну (В 2 ), піридоксину (В 6 ), а також мікроелементу цинку в складі Лінекс Комплекс.

Рибофлавін є попередником флавокоферментів, що беруть участь в окисно-відновних реакціях та продукції енергії в мітохондріях, мають вирішальне значення в обміні вуглеводів, ліпідів та білків, фігурують у метаболізмі вітаміну В 6 , ніацину та фолату.

Піридоксин у коферментних формах виконує широкий спектр функцій в організмі, беручи участь у більше ніж 100 ферментативних реакціях, в основному пов’язаних з метаболізмом білка, а також у синтезі нуклеїнових кислот, процесах глюконеогенезу та глікогенолізу. Вітамін B 6 відіграє роль у когнітивному розвитку шляхом біосинтезу нейротрансмітерів та підтримки нормального рівня гомоцистеїну; бере участь в імунній функції (у тому числі сприяючи продукції лімфоцитів та інтерлейкіну-2) та формуванні гемоглобіну, може впливати на активність стероїдних рецепторів та зменшувати їх вплив на експресію генів.

Тіамін бере участь у декількох ферментних функціях, пов’язаних з метаболізмом вуглеводів, амінокислот з розгалуженим ланцюгом жирних кислот.

Цинк є незамінним мінералом, необхідним для здійснення каталітичних, структурних та регуляторних функцій організму. Він відіграє важливу роль у рості та розвитку, репродукції, імунній відповіді та функції нервової системи. Від цинку залежить здатність більше ніж 300 різних ферментів каталізувати життєво важливі хімічні реакції. Цинк впливає на структуру та функцію клітинних мембран, знижуючи їх сприйнятливість до окиснювального пошкодження та підвищуючи їх активність; відіграє роль у передачі сигналів у клітинах, впливає на вивільнення гормонів та передачу нервових імпульсів, фігурує в процесах апоптозу, необхідний для підтримки адекватного еритропоезу.