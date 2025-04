OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) — це глюкометр з новою технологією кольорових підказок. Кожен результат вимірювання рівня глюкози в крові відображається на екрані глюкометра разом зі стрілкою індикатора діапазонів. Стрілка вказує на кольорову шкалу і відразу видно — чи знаходиться отриманий результат в межах цільових значень, вище діапазону або нижче його. Якщо отриманий результат вимірювання знаходиться «в межах діапазону» — стрілка індикатора діапазонів вкаже на зелений колір, «нижче діапазону» — на синій колір, «вище діапазону» — на червоний колір.

Межі цільових діапазонів вже попередньо встановлені (згідно з Міжнародними стандартами). Однак Ви завжди можете змінити межі діапазонів індивідуально саме для Вас, відповідно до рекомендацій лікаря — визначте свій допустимий діапазон значень глюкози в крові і просто встановіть нові діапазони на глюкометрі. Тестуючись за допомогою глюкометра ОneTouch Ultra Plus Flex™, Ви отримуєте результати з високою точністю; це доведено Клінічними дослідженнями і повністю відповідає вимогам нового Міжнародного стандарту точності ISO 15197:2013.

Характеристики глюкометра OneTouch Ultra Plus Flex™

Метод аналізу — електрохімія. Вимірювальний діапазон: 1,1–33,3 ммоль/л.

Калібрування по плазмі крові.

Кодування відсутнє повністю.

Тест-смужка — OneTouch Ultra Plus®, захищена, капілярна — сама втягує кров всередину капіляра з бокової сторони смужки. Фермент тест-смужок — FAD-GDH (глюкозодегідрогеназа флавінаденіндинуклеотид залежна) — специфічний до глюкози, виключає вплив кисню при проведенні тесту. Поверхні електродів з паладію і золота забезпечують надійну провідність під час тестування.

Час тесту: 5 секунд.

Пам'ять — 500 результатів з датою і часом аналізу.

Крихітна крапля крові — всього 0,4 мкл, а значить потрібно мінімальна глибина проколу. Чим менше глибина, тим менше болю при тестуванні.

Рівень гематокриту — 20–60%.

Температура застосування 6 °С — 44 °С, відносна вологість 10% — 90%.

Точність*: 99,2%. Для рівнів глікемії менше 5,5 ммоль/л — 100%.

Джерело живлення — одна замінна літієва батарейка CR 2032 (3,0 V).

Глюкометр OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) призначений для кількісного визначення глюкози (цукру) в зразку свіжої цільної капілярної крові взятої з кінчика пальця. Глюкометр призначений для самоконтролю та працює поза межами організму людини (розроблена для діагностики in vitro). Не передавайте Ваш глюкометр для користування іншим людям, навіть членам родини. Система контролю рівня глюкози в крові OneTouch Ultra Plus Flex™ (ВанТач Ультра Плюс Флекс) може використовуватися в домашніх умовах людьми, що хворіють на цукровий діабет, і медичними фахівцями для обстеження пацієнтів в умовах клініки — як засіб для моніторингу ефективності контролю діабету.

Обов'язково дотримуйтеся правил використання та умов зберігання системи.