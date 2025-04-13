Шампуні

Альянс профешнал шампунь міцелярний Міцелар експерт (Alliance professional micellar shampoo Micellar expert)

ШАМПУНЬ МІЦЕЛЯРНИЙ тм "ALLIANCE PROFESSIONAL" "MICELLAR EXPERT" 500 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 145,00 грн
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/29747 від 25.09.2017