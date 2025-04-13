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Пасти против карієсу
Зубна паста Бленд-а-мед анти-кевіті делікейт вайт фрешмінт (Toothpaste Blend-a-med anti-cavity delicate white freshmint)
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від
53,10
грн
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Характеристики
Виробник
Procter & Gamble
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.1. Пасти против карієсу
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
53,10
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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