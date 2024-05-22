Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотБатончик протеїновий (Bar protein)

Батончик протеїновий (Bar protein) (340751) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Батончик протеїновий (Bar protein)
Ціна в місті Київ
від 45,00 грн
Без рецепта
1 шт від 45,00 грн 1 шт від 80,00 грн 1 шт від 26,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше
+5
В наявності в 137 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії 16 Дієтичні добавки комплексної дії