катетери тип Нелатон

Катетер Нелатона Алексфарм (Nelaton catheter Alexpharm)

КАТЕТЕР НЕЛАТОНА "ALEXPHARM" Fr 16 жіночий №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 8,50 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd
Форма випуску
Fr 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
UA.MD.246-19 від 29.05.2019