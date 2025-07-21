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Крем Ромашка

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "РОМАШКА" крем 0,5 % 41 г №1
Ціни в Київ
від 56,92 грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Червона зірка
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,5 %
Вага
41 г
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/104317 від 25.10.2012