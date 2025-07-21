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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Крем Ромашка
Ціни в
Київ
від
56,92
грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Червона зірка
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,5 %
Вага
41 г
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстрація
05.03.02-04/104317 від 25.10.2012
Ціни в
Київ
від
56,92
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
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