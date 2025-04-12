Перед використанням необхідно вийняти пластир з паперового пакету відрізати смужку необхідного розміру та зняти захисну плівку, після чого клейкою стороною накласти на загрубілу ороговілу ділянку чистого сухого мозоля, бородавки чи натоптишу, а краї пластиру притиснути до шкіри. У разі необхідності пластир додатково можна зафіксувати звичайним котушковим пластиром. Зняти пластир через 24–48 годин. При необхідності повторювати процедуру кожен день до 14 днів підряд для мозолів та натоптишів, і до 12 тижнів для бородавок. Тривалість застосування залежить від одержаних результатів.