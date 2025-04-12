Пластир Панночка (Patch Pannochka)
Пластир Панночка інструкція із застосування
Спосіб застосування
Перед використанням необхідно вийняти пластир з паперового пакету відрізати смужку необхідного розміру та зняти захисну плівку, після чого клейкою стороною накласти на загрубілу ороговілу ділянку чистого сухого мозоля, бородавки чи натоптишу, а краї пластиру притиснути до шкіри. У разі необхідності пластир додатково можна зафіксувати звичайним котушковим пластиром. Зняти пластир через 24–48 годин. При необхідності повторювати процедуру кожен день до 14 днів підряд для мозолів та натоптишів, і до 12 тижнів для бородавок. Тривалість застосування залежить від одержаних результатів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів пластиру. діабет, порушення кровообігу. Не застосовувати на подразнену або інфіковану шкіру, родимки.
Побічні реакції
При накладанні на здорову ділянку можливе подразнення у місці приклеювання. В окремих випадках можливий розвиток алергічних реакцій.