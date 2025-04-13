Опсонат спаг. Пєка (Opsonat spag. Peca)
Опсонат спаг. Пєка інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
1 г препарату містить: кислоти азотної (Acidum nitricum) D4 — 0,160 г, кислоти сірчаної (Acidum sulfuricum) D4 — 0,125 г, стокроток багаторічних (Bellis perennis spag. Peka) D1 — 0,115 г, мушки шпанської (Lytta vesicatoria (=Cantharis)) D4 — 0,115 г, аврану лікарського (Gratiola officinalis) D4 — 0,125 г, жовтокорню канадського (Hydrastis сanadensis) D4 — 0,055 г, бушмейстеру німого (Lachesis mutus) D7 — 0,140 г, розхіднику звичайного (Glechoma hederacea spag. Peka) Ø — 0,165 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 25% об. етанолу 96%.
1 г препарату дорівнює 1,03 мл розчину та містить 32 краплі.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: блідо-жовтий, прозорий розчин з кисло-пряним запахом і гіркуватим смаком.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Для підтримуючого лікування запальних процесів у слизових оболонках внутрішніх органів.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
Лікарський засіб містить етанол, що слід враховувати вагітним, матерям-годувальницям та пацієнтам, які мають захворювання печінки або страждають на епілепсію. На початку лікування препаратом можуть короткочасно загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
По 20 крапель розводять у невеликій кількості рідини та приймають 3 рази на день до їди. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. Якщо протягом 7 днів не спостерігається покращення стану, слід звернутися до лікаря. Якщо симптоми зменшуються, частоту прийому можна скоротити.
Діти
Лікарський засіб не застосовується дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
До цих пір не було виявлено ніяких побічних реакцій при застосуванні лікарського засобу «Опсонат спаг. Пєка». У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Флакон з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується; по 30 мл або по 50 мл у флаконі у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райффайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.