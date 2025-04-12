Кліфе (Cliffe)
Кліфе інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Aletris farinosa D2 — 0,130 г, Graphites D8 — 0,120 г, Chamaelirium luteum (=Helonias dioica) D3 — 0,130 г, Pilocarpus Jaborandi spag. Peka (=Jaborandi) D3 — 0,100 г, Lachesis mutus D6 — 0,140 г, Pulsatilla pratensis spag. Peka D3 — 0,100 г, Sanguinaria canadensis spag. Peka D6 — 0,130 г, Lamium album Ø — 0,150 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 36% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,02 мл розчину та містить 46 крапель.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: прозорий, від золотисто-жовтого до помаранчевого кольору, з солодкуватим смаком і запахом сон-трави.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Скарги у період менопаузи: припливи жару, посилене потовиділення, серцебиття, запаморочення, свербіж, нервове напруження, порушення сну і депресивні стани.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів препарату.
Особливі заходи безпеки.
1 доза (20–25 крапель) цього засобу містить 100–125 мг алкоголю, отже препарат слід з обережністю застосовувати особам, які страждають на алкоголізм, епілепсію, або пацієнтам із захворюваннями печінки.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
На початку лікування препаратом можуть загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Застосовують внутрішньо. По 20 крапель 3–4 рази на день до їди. Тривалість лікування встановлює лікар індивідуально. Якщо симптоми зберігаються більше 7 днів, незважаючи на лікування, слід проконсультуватися з лікарем.
Діти
Препарат не призначений для застосування дітям.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Не встановлено.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується, в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.