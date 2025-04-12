На початку лікування препаратом можуть загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.