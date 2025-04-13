Пасти против карієсу

Зубна паста Бленд-а-мед анти-кевіті екстра фреш (Toothpaste Blend-a-med anti-cavity extra fresh)

ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED ANTI-CAVITY EXTRA FRESH 100 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 53,10 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Procter & Gamble
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби