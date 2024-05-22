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Апівіта експрес б'юті скраб для обличчя (Apivita express beauty face scrub) (337671) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Апівіта експрес б'юті скраб для обличчя (Apivita express beauty face scrub)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
2 шт Немає в наявності
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Виробник
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя