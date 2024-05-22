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Вата нестерильна Перлина (Unsterile cottonwool Pearl) (337594) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вата нестерильна Перлина (Unsterile cottonwool Pearl)
Ціна в місті Київ
від 13,38 грн
Без рецепта
1 шт від 13,38 грн 1 шт від 21,50 грн 1 шт від 11,90 грн 1 шт від 3,70 грн 1 шт від 20,50 грн
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В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Зиг-заг
Вага
50 г
Медичні вироби
вата нестерильна