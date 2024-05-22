Медичні виробиПерев'язочні засобиВатавата нестерильнаВата нестерильна Перлина (Unsterile cottonwool Pearl) Вата нестерильна Перлина (Unsterile cottonwool Pearl) (337594) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 13,38 грн Без рецепта 1 шт від 13,38 грн 1 шт від 21,50 грн 1 шт від 11,90 грн 1 шт від 3,70 грн 1 шт від 20,50 грн Більше +2 В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екобинт Форма випуску Зиг-заг Вага 50 г Медичні вироби вата нестерильна