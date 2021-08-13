ЕКОКСИНАЛ (ECOXYNAL) (337387) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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ЕКОКСИНАЛ інструкція із застосування
Характеристика
міоінозитол відіграє важливу роль в правильному розвитку та дозріванні сперматозоїдів, покращує їхні морфологічні властивості, рухливість і кількість. Міоінозитол впливає на функціонування сперматозоїдів, регулює осмолярність та обсяг сім’яної рідини, експресію білків, необхідних для ембріогенетичного розвитку та рухливості сперматозоїдів. Міоінозитол значно підвищує відсоток рухливих сперматозоїдів за рахунок підвищення мітохондріального мембранного потенціалу. Місцеве використання міоінозитолу створює оптимальні умови для запліднення ооцитів — підвищує плинність цервікального слизу та насінної рідини, сприяючи міграції сперматозоїда до ооцитів.
Рекомендації по використанню
Екоксинал рекомендований для використання з метою створення сприятливого стану середовища піхви для функціонування сперматозоїдів. Використання Екоксіналу одночасно з ретельним плануванням статевого акту сприяє зачаттю та допомагає парам в настанні запланованої вагітності. Міоінозитол сприяє заплідненню та настанні вагітності при спонтанних або індукованих циклах для безплідних пар в зв’язку з чоловічим фактором, для безплідних пар з ідіопатичним безпліддям. Перед використанням рекомендована консультація лікаря.
Екоксинал використовують інтравагінально 1 раз на добу протягом 3–5 днів (бажано ввечері перед сном) протягом періовуляторного періоду (з 11-го по 16-й день при звичайному менструальному циклі 28 днів). Вагінальний супозиторій слід обережно вводити в піхву в положенні лежачи на спині, злегка зігнувши ноги. Статевий акт повинен бути запланований на наступний день після введення вагінального супозиторію Екоксинал.
Не ковтати. Уникати потрапляння в очі.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів Екоксіналу.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.
В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату ЕКОКСИНАЛ (ECOXYNAL) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
міоінозитол (Myoinositol) грає важливу роль в правильному розвитку та дозріванні сперматозоїдів, покращує їх морфологічні властивості, рухливість і кількість. Міоінозитол (Myoinositol) впливає на функціонування сперматозоїдів, регулює осмолярність та обсяг насінної рідини, експресію білків, необхідних для ембріогенетичного розвитку та рухливості сперматозоїдів. Міоінозитол (Myoinositol) значно підвищує відсоток рухливих сперматозоїдів за рахунок підвищення мітохондріального мембранного потенціалу. Місцеве використання міоінозитол (Myoinositol) створює оптимальні умови для запліднення ооцитів — підвищує плинність цервікального слизу та насінної рідини, сприяючи міграції сперматозоїда до ооцитів.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:
Екоксинал рекомендований для використання з метою створення сприятливого стану середовища піхви для функціонування сперматозоїдів. Використання Екоксіналу одночасно з ретельним плануванням статевого акту сприяє зачаттю та допомагає парам в настанні запланованої вагітності. Міоінозитол (Myoinositol) сприяє заплідненню та настанні вагітності при спонтанних або індукованих циклах для безплідних пар в зв’язку з чоловічим фактором, для безплідних пар з ідіопатичним безпліддям. Перед використанням рекомендована консультація лікаря.
Екоксинал використовують інтравагінально 1 раз на добу протягом 3-5 днів (бажано ввечері перед сном) протягом періовуляторного періоду (з 11-го по 16-й день при звичайному менструальному циклі 28 днів). Вагінальний супозиторій слід обережно вводити в піхву в положенні лежачи на спині, злегка зігнувши ноги. Статевий акт повинен бути запланований на наступний день після введення вагінального супозиторію Екоксинал.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
підвищена чутливість до компонентів Екоксіналу.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
не ковтати. Уникати потрапляння в очі.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі не вище 25 °C.