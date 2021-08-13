Екоксинал рекомендований для використання з метою створення сприятливого стану середовища піхви для функціонування сперматозоїдів. Використання Екоксіналу одночасно з ретельним плануванням статевого акту сприяє зачаттю та допомагає парам в настанні запланованої вагітності. Міоінозитол сприяє заплідненню та настанні вагітності при спонтанних або індукованих циклах для безплідних пар в зв’язку з чоловічим фактором, для безплідних пар з ідіопатичним безпліддям. Перед використанням рекомендована консультація лікаря.

Екоксинал використовують інтравагінально 1 раз на добу протягом 3–5 днів (бажано ввечері перед сном) протягом періовуляторного періоду (з 11-го по 16-й день при звичайному менструальному циклі 28 днів). Вагінальний супозиторій слід обережно вводити в піхву в положенні лежачи на спині, злегка зігнувши ноги. Статевий акт повинен бути запланований на наступний день після введення вагінального супозиторію Екоксинал.

Не ковтати. Уникати потрапляння в очі.