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Біфіформ лактоплюс (Bifiform lactoplus) (337230) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біфіформ лактоплюс (Bifiform lactoplus)
Ціна в місті Київ
від 355,00 грн
Без рецепта
20 шт від 355,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику