пластирі хірургічні

Лейкопластир хірургічний Медіпор H

ПЛАСТИР ХІРУРГІЧНИЙ MEDIPORE™ H М'ЯКИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 2,5 см х 9,1 м №1
Ціни в Київ
від 50,10 грн
В 3 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Медичні вироби
Форма випуску
2,5 см х 9,1 м
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
12590/2013 від 08.04.2013