ЕкоБІОЛ Б.В. — симбіотик (пробіотик + пребіотик), що за рекомендацією лікаря вживається як дієтична добавка до раціону харчування, — додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій.

ЕкоБІОЛ Б.В. містить компоненти, які сприяють одночасному усуненню дисбактеріозу кишечнику і дисбіозу піхви, блокуванню проникнення умовно-патогенних мікроорганізмів з кишечнику до піхви, нормалізації місцевого імунітету слизової оболонки піхви та підвищенню її опірності до патогенної та умовно-патогенної мікрофлори.

ЕкоБІОЛ Б.В. сприяє одужанню жінок з бактеріальним вагінозом та запобіганню рецидивам захворювання.

До складу ЕкоБІОЛ Б.В. входять:

1. Корисні бактерії, що сприяють усуненню осередку інфекції у піхві.

Lactobacillus crispatus DSM 24619 — це основа нормальної мікрофлори піхви жінок, що дуже рідко хворіють на бактеріальний вагіноз. Ці лактобактерїї зумовлюють блокування прикріплення умовно-патогенних мікроорганізмів до слизової оболонки піхви та знищення їх за рахунок продукції перекису водню. Внаслідок цього у піхві ліквідується осередок умовно-патогенної мікрофлори, яка провокує розвиток бактеріального вагінозу.

Lactobacillus gasseri LMG 26661 сприяють швидкій нормалізації pH піхви за рахунок продукції молочної кислоти. У результаті створюються умови для швидкого відновлення оптимальної кількості корисних лактобактерій у піхві та нормалізації мікробіоценозу.

2. Корисні бактерії, що сприяють усуненню осередку інфекції у кишечнику.

Lactobacillus rhamnosus GG та Bifidobacterium Breve сприяють усуненню умовно-патогенної мікрофлори з кишечнику, нормалізації корисної мікрофлори кишечнику, зміцненню кишкового бар’єру. У такий спосіб блокується постійне надходження умовно-патогенних кишкових мікроорганізмів до піхви, що запобігає розвитку рецидивів захворювання.

3. Спеціальна речовина, що сприяє нормалізації імунітету.

Колострум виявляє імуномодулюючий ефект, сприяє відновленню місцевого імунітету слизових оболонок кишечнику та піхви, перешкоджає формуванню колоній мікроорганізмів та пригнічує розвиток мікробної біоплівки при бактеріальному вагінозі. Завдяки цьому підвищується опірність слизових оболонок урогенітального тракту та кишечнику умовно-патогенної мікрофлори, що сприяє запобіганню розвитку загострень бактеріального вагінозу.

4. Поживні речовини для відновлення власної мікрофлори.

Мальтодекстрин є ідеальним живильним субстратом для росту і розмноження корисних для організму лакто- і біфідобактерій, що сприяє швидкій нормалізації мікрофлори кишечнику та урогенітального тракту та одужанню жінок з бактеріальним вагінозом.

Отже, 4 компоненти, що містяться у складі ЕкоБІОЛ Б.В., сприяють усуненню 4 основних чинників розвитку бактеріального вагінозу. Це сприяє одужанню жінок з бактеріальним вагінозом та запобігає виникненню загострень захворювання.