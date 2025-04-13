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Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Кофол (Kofol)
6 препаратів
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КОФОЛ СИРОП ВІД КАШЛЮ БЕЗ ЦУКРУ
Сироп 100 мл №1
Чарак Фарма
Немає в наявності
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Кофол®
Льодяники зі смаком апельсину №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
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Кофол®
Льодяники з медово-лимонним смаком №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
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Кофол®
Льодяники №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
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Кофол®
Льодяники зі смаком ментолу №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
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Кофол®
Льодяники зі смаком ананасу №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
льодяники
сироп
Пакування
100 мл
Кількість штук в упаковці
1
12
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Чарак Фарма
Форма випуску
Сироп
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
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