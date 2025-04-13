Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Кофол (Kofol)

6 препаратів
Сортування: По популярності
КОФОЛ СИРОП ВІД КАШЛЮ БЕЗ ЦУКРУ
КОФОЛ СИРОП ВІД КАШЛЮ БЕЗ ЦУКРУ
Сироп 100 мл №1
Чарак Фарма
Немає в наявності
Кофол®
Кофол®
Льодяники зі смаком апельсину №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
Кофол®
Кофол®
Льодяники з медово-лимонним смаком №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
Кофол®
Кофол®
Льодяники №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
Кофол®
Кофол®
Льодяники зі смаком ментолу №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
Кофол®
Кофол®
Льодяники зі смаком ананасу №12
Чарак Фарма
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Чарак Фарма
Форма випуску
Сироп
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки