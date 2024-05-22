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Батончик-мюслі Боно бар (Bar-muesli Bono bar) (336435) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Батончик-мюслі Боно бар (Bar-muesli Bono bar)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії