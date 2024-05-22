Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиГель-лубрикант Ван тач (Gel-lubricant One touch) Гель-лубрикант Ван тач (Gel-lubricant One touch) (336191) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 105,94 грн Без рецепта 1 шт від 105,94 грн 1 шт від 105,94 грн 1 шт від 105,94 грн 1 шт від 264,84 грн 1 шт від 264,84 грн 1 шт від 264,84 грн 1 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 17 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Др. Мюллер Форма випуску Romantic Об'єм 30 мл Косметичні засоби 4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти