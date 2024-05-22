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Гель-лубрикант Ван тач (Gel-lubricant One touch) (336191) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель-лубрикант Ван тач (Gel-lubricant One touch)
Ціна в місті Київ
від 105,94 грн
Без рецепта
1 шт від 105,94 грн 1 шт від 105,94 грн 1 шт від 105,94 грн 1 шт від 264,84 грн 1 шт від 264,84 грн 1 шт від 264,84 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 17 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Romantic
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти