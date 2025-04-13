Київ
Про товар
Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)
Альянс профешнал маска-кондиціонер Міцелар експерт (Alliance professional mask-conditioner Micellar expert)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
490 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)
Реєстрація
602-123-20-1/30278 від 27.09.2017
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню