Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)

Альянс профешнал маска-кондиціонер Міцелар експерт (Alliance professional mask-conditioner Micellar expert)

МАСКА-КОНДИЦІОНЕР ЗВОЛОЖУЮЧА тм "ALLIANCE PROFESSIONAL" "MICELLAR EXPERT" 490 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
490 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/30278 від 27.09.2017