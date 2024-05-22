ВАРТНЕР® ВІД ГРИБКА НІГТІВ (WARTNER® NAIL FUNGUS TREATMENT) (335739) - інструкція із застосування Медичні вироби
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ВАРТНЕР ВІД ГРИБКА НІГТІВ інструкція із застосування
Характеристика
Вартнер® від грибка нігтів — це медичний виріб, розроблений для позбавлення від грибка нігтів на ногах і на руках та захисту від грибкової інфекції здорових нігтів або нігтів, що схильні до грибкової інфекції (дерматофіти, дріжджовий гриб, пліснявий гриб). Вартнер® від грибка нігтів використовується при оніхомікозі легкого та середнього ступеня тяжкості; особливо рекомендується пацієнтам, які часто перебувають в насиченому грибами середовищі (регулярно відвідують басейни, спортивні майданчики, бані, громадські душові тощо).
Вартнер® від грибка нігтів пропонує нове спрямоване забезпечення лікування завдяки запатентованій формулі потрійної дії та зручному аплікатору.
Дія засобу Вартнер® від грибка нігтів зумовлена властивостями його складових, які створюють умови, несумісні з існуванням гриба, шляхом формування плівки, що захищає ніготь від різних видів грибів, таких як дерматофіти, дріжджові гриби, плісняві гриби.
Крім того, для забезпечення відновлення ушкоджених нігтів Вартнер® від грибка нігтів містить запатентований 1,5-пентандіол, який має зволожувальні і у комбінації з гліцерином та освіжаючим полином відновлювальні та живильні властивості для регенерації нігтьової пластини до стану здорового нігтя.
Таким чином, Вартнер® від грибка нігтів:
– позбавляє від грибка нігтів завдяки запатентованій формулі, яка порушує життєздатність гриба через створення умов, несумісних з існуванням гриба;
– стимулює регенерацію до стану здорового нігтя завдяки зволожувальним, відновлювальним та живильним властивостям його інгредієнтів;
– перешкоджає росту гриба та подальшому поширенню грибкової інфекції шляхом формування спеціальної плівки, що створює умови, несумісні з існуванням гриба, та захищає нігті від зараження грибковою інфекцією.
У відкритому контрольованому дослідженні для оцінки ефективності використання Вартнер® від грибка нігтів у пацієнтів з оніхомікозом було показано, що в результаті використання засобу Вартнер® від грибка нігтів протягом 1 тиж значно зменшується зміна природного кольору нігтьової пластини, вона стає значно м’якшою та пружнішою. Крім того, після 8 тиж використання засобу нігтьова пластина стала більш гладенькою та 88% пацієнтів відзначили позитивні покращення в стані поверхні нігтів.
Особи, які брали участь у тестуванні, використовували засіб суворо відповідно до рекомендованих показань. Використана кількість засобу залежить від розмірів поверхні, що підлягає обробці.
Рекомендації по використанню
перед нанесенням ретельно вимити руки чи ноги, бажано з милом, яке містить м’які поверхнево-активні речовини.
Засіб повинен бути нанесений на чисті, підстрижені нігті без лаку та будь-яких залишків засобу для зняття лаку.
Перемкнути аплікатор у режим «включено», а потім нанести невелику кількість засобу на уражені ділянки.
Нанести засіб тонким шаром на весь ніготь та ретельно розподілити засіб по всій нігтьовій пластині до кутикули і потім залишити підсохнути на декілька хвилин. Аплікатор після кожного використання необхідно протирати.
Протягом періоду використання засобу Вартнер® від грибка нігтів не слід користуватися будь-якими іншими засобами для нігтів, такими як лак для нігтів, пудри, спреї тощо, тому що це може знизити ефективність лікування.
Використання засобу Вартнер® від грибка нігтів необхідно продовжувати до тих пір, поки повністю відросте здоровий ніготь або до повного закінчення упаковки препарату.
Використовувати засіб 2 рази на добу протягом 4 тиж. Перший помітний результат зазвичай відмічається через 1 тиж використання.
При більш тяжкому ступені грибкового ураження нігтьової пластини може знадобитися застосування 2 рази на добу протягом більш тривалого періоду, перш ніж результати стануть помітними.
Для запобігання поширенню грибкової інфекції та захисту від повторного зараження слід наносити засіб один раз на добу протягом 9 міс або до тих пір, поки повністю відросте здоровий ніготь.
Застереження:
Не наносити на відкриті рани.
Не використовувати в разі пошкодження упаковки.
У разі випадкового проковтування засобу дітьми необхідно терміново проконсультуватися з лікарем, якому повинна бути показана упаковка.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
Використовувати тільки за показаннями.
Взаємодії з іншими засобами або лікарськими препаратами не виявлено. Проте використання Вартнер® від грибка нігтів з іншими засобами місцевої дії з однаковими показаннями рекомендується тільки після консультації з лікарем.
У разі виникнення будь-яких побічних ефектів або непередбачуваних реакцій необхідно терміново звернутися до лікаря, якому повинна бути надана упаковка та інструкція.
Попередження. Вартнер® від грибка нігтів призначений для використання у дорослих. Використовувати тільки відповідно до показань. Тільки для зовнішнього використання. Не наносити на відкриті рани. Слід проконсультуватися з лікарем, якщо небажані симптоми не зникають або погіршуються. Необхідно припинити використання при виникненні подразнення або алергічної реакції. Уникати контакту з очима та слизовими оболонками. Потрібна консультація лікаря за наявності у користувача цукрового діабету, уповільненого кровообігу, вагітності або у період годування грудьми.
Протипоказання
не використовувати у разі гіперчутливості до будь-якого з інгредієнтів.
Умови зберігання
в сухому, захищеному від сонячного проміння, недоступному для дітей місці, при температурі 15–25 °С.