перед нанесенням ретельно вимити руки чи ноги, бажано з милом, яке містить м’які поверхнево-активні речовини.

Засіб повинен бути нанесений на чисті, підстрижені нігті без лаку та будь-яких залишків засобу для зняття лаку.

Перемкнути аплікатор у режим «включено», а потім нанести невелику кількість засобу на уражені ділянки.

Нанести засіб тонким шаром на весь ніготь та ретельно розподілити засіб по всій нігтьовій пластині до кутикули і потім залишити підсохнути на декілька хвилин. Аплікатор після кожного використання необхідно протирати.

Протягом періоду використання засобу Вартнер® від грибка нігтів не слід користуватися будь-якими іншими засобами для нігтів, такими як лак для нігтів, пудри, спреї тощо, тому що це може знизити ефективність лікування.

Використання засобу Вартнер® від грибка нігтів необхідно продовжувати до тих пір, поки повністю відросте здоровий ніготь або до повного закінчення упаковки препарату.

Використовувати засіб 2 рази на добу протягом 4 тиж. Перший помітний результат зазвичай відмічається через 1 тиж використання.

При більш тяжкому ступені грибкового ураження нігтьової пластини може знадобитися застосування 2 рази на добу протягом більш тривалого періоду, перш ніж результати стануть помітними.

Для запобігання поширенню грибкової інфекції та захисту від повторного зараження слід наносити засіб один раз на добу протягом 9 міс або до тих пір, поки повністю відросте здоровий ніготь.

Застереження:

Не наносити на відкриті рани.

Не використовувати в разі пошкодження упаковки.

У разі випадкового проковтування засобу дітьми необхідно терміново проконсультуватися з лікарем, якому повинна бути показана упаковка.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Використовувати тільки за показаннями.

Взаємодії з іншими засобами або лікарськими препаратами не виявлено. Проте використання Вартнер® від грибка нігтів з іншими засобами місцевої дії з однаковими показаннями рекомендується тільки після консультації з лікарем.

У разі виникнення будь-яких побічних ефектів або непередбачуваних реакцій необхідно терміново звернутися до лікаря, якому повинна бути надана упаковка та інструкція.

Попередження. Вартнер® від грибка нігтів призначений для використання у дорослих. Використовувати тільки відповідно до показань. Тільки для зовнішнього використання. Не наносити на відкриті рани. Слід проконсультуватися з лікарем, якщо небажані симптоми не зникають або погіршуються. Необхідно припинити використання при виникненні подразнення або алергічної реакції. Уникати контакту з очима та слизовими оболонками. Потрібна консультація лікаря за наявності у користувача цукрового діабету, уповільненого кровообігу, вагітності або у період годування грудьми.