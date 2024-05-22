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Джеріхо мило масажне антицелюлітне (Jericho massage anti-cellulite soap) (335620) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Джеріхо мило масажне антицелюлітне (Jericho massage anti-cellulite soap)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Вага
150 г
Косметичні засоби
2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури