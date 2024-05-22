Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломАнтицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігуриДжеріхо мило масажне антицелюлітне (Jericho massage anti-cellulite soap) Джеріхо мило масажне антицелюлітне (Jericho massage anti-cellulite soap) (335620) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Paloma Dead Sea Вага 150 г Косметичні засоби 2.4. Антицелюлітні засоби та засоби для корекції і моделювання фігури