Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамвкладиші лактаційніВкладиші в бюстгальтер (Bra pads) Вкладиші в бюстгальтер (Bra pads) (335585) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 336,37 грн Без рецепта 60 шт від 336,37 грн 24 шт від 174,26 грн 30 шт Немає в наявності 30 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 63 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Scf254/61 Кількість штук в упаковці 60 шт. Медичні вироби вкладиші лактаційні