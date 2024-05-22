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Вкладиші в бюстгальтер (Bra pads) (335585) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Вкладиші в бюстгальтер (Bra pads)
Ціна в місті Київ
від 336,37 грн
Без рецепта
60 шт від 336,37 грн 24 шт від 174,26 грн 30 шт Немає в наявності 30 шт Немає в наявності
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В наявності в 63 аптеках
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Форма випуску
Scf254/61
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Медичні вироби
вкладиші лактаційні