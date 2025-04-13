Набори/ємності для біологічних матеріалів

Ємність для мокротиння Волес (Container for sputum Voles)

ЄМКІСТЬ ДЛЯ МОКРОТИ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНА 30 мл стерильн. №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 5,70 грн
В 19 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Jiangsu Huida Medical Instruments
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби