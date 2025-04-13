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Набори/ємності для біологічних матеріалів
Ємність для мокротиння Волес (Container for sputum Voles)
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від
5,70
грн
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Характеристики
Виробник
Jiangsu Huida Medical Instruments
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Набори/ємності для біологічних матеріалів
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
5,70
грн
В 19 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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