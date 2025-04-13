Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ

Броколі (Broccoli)

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "БРОКОЛІ ПРИРОДНИЙ ІНДОЛ" таблетки 0,4 г банка №90
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ДАНІКА
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/111318 від 05.12.2013