Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні гінекологічніДзеркала гінекологічніДзеркало гінекологічне Парамед (Gynecological mirror Paramed) Дзеркало гінекологічне Парамед (Gynecological mirror Paramed) (334800) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 12,89 грн Без рецепта 1 шт від 12,89 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Екобинт Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дзеркала гінекологічні